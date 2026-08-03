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Resumen

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) escoltan a un detenido fuera del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en Ventura, California, el 27 de julio de 2026. (Blake Fagan / AFP)
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) escoltan a un detenido fuera del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en Ventura, California, el 27 de julio de 2026. (Blake Fagan / AFP)
/ BLAKE FAGAN
Por Agencia EFE

Edwin López Cornejo, un inmigrante latino que llevaba veinte años en Estados Unidos, falleció el pasado sábado tras más de un mes ingresado en un centro de detención del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el estado de Nueva Jersey, según confirmó su madre este lunes.

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