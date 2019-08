Mujer arroja bomba molotov en oficina inmigración en Florida

Washington. Una mujer arrojó una bomba molotov con la mecha encendida en el vestíbulo de una oficina de la agencia Servicios de Ciudadanía e Inmigración en Oakland Park, Florida, Estados Unidos. No se informó de heridos, de acuerdo con un informe del incidente enviado a funcionarios del gobierno federal al que tuvo acceso la agencia The Associated Press.

La mujer entró a la oficina el viernes por la tarde y arrojó una botella llena de gasolina y con una mecha encendida. La mecha se separó de la botella y la gasolina no se encendió, según el informe. Agentes policiales creen que el incidente no tiene relación con otros en que se atacó oficinas de Seguridad Nacional.

►Trump desvía US$155 millones para desastres naturales a su política fronteriza



►Estados demandan a gobierno de Trump por regla de detención de menores migrantes



►Trump está considerando seriamente anular la nacionalidad por nacimiento



Ken Cuccinelli, director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, dijo en un tuit que el incidente fue “un ejemplo más del uso de la violencia en lugar del debate por aquellos que se oponen a la debida aplicación de nuestras leyes de inmigración”.

Agentes de seguridad esposaron a la mujer que arrojó el artefacto y la entregaron al Servicio de Protección Federal. Según documentos judiciales, el incidente fue captado por las cámaras de vigilancia.

La mujer, Cellicia Hunt, fue acusada de intento malicioso de dañar o destruir con fuego un inmueble federal, según documentos de la corte. La mujer de 35 años debe comparecer ante un tribunal federal en Fort Lauderdale, Florida, el martes.

Permanece detenida sin derecho a fianza en una cárcel local y no estaba claro si tenía un abogado que pudiera hacer declaraciones.

No hubo heridos. Una persona dijo sentirse mal debido al olor de la gasolina, y la oficina cerró.

Fuente: AP