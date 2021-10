Mujer demanda a Kellogg’s porque sus Pop-Tarts tienen menos fresas que las mostradas en foto de la caja.

La popular marca de desayuno Kellogg’s fue demandada judicialmente por una ciudadana de Nueva York identificada como Elizabeth Russett porque el relleno de fresa de sus Pop-Tarts eran “insuficientes” en comparación con la imagen que aparece en su caja.

La demanda fue presentada el 19 de octubre en el Distrito Sur de Nueva York.

“Es engañosa”, dice la demanda, donde se agrega que la publicidad en las cajas de Pop-Tarts no es verídica totalmente debido a que el relleno contiene más pera y manzana en lugar de fresa.

La indemnización que busca obtener la consumidora es de 5 millones de dólares -además de daños legales-, sin incluir los intereses y costos.

La compañía multinacional también fue advertida de tener que utilizar una etiqueta más precisa en sus productos porque la foto de la caja de los Pop-Tarts hace creer que el relleno de fruta contiene “una mayor cantidad relativa y absoluta de fresas”.

Además, la ciudadana de Nueva York señala que los Pop-Tarts son elaborados con un colorante sintético que hace parecer el relleno de color “rojo brillante”, poniendo en duda la calidad de los alimentos de Kellogg’s.

En una declaración al diario “The Post”, un portavoz de Kellogg’s dijo que “los ingredientes y el etiquetado de todos nuestros productos Pop-Tart cumplen plenamente con todos los requisitos legales”.

Esta es la segunda demanda que afronta la empresa luego que Anita Harris, una mujer de Illinois, presentara otra similar en agosto.

La ciudadana alegó en aquel momento que la estrategia de marketing empleado por la marca era “engañoso porque da a la gente la impresión de que el relleno de fruta contiene una mayor cantidad relativa y absoluta de fresas que la que contiene”.

“Varias demandas han afirmado recientemente que no hay atún real en el sándwich de atún de Subway, que los Honey Bunches of Oats casi carece de miel y que los Morning Star Farms Veggie Hot Dogs casi no tienen vegetales. ¿Cómo terminarán esos casos? Va a ser como lanzar una moneda al aire”, dijo Edgar Dworsky, abogado de consumidores y fundador y editor de Consumer World, sobre la demanda.

Conforme a los criterios de Saber más

___________________________________

VIDEO RECOMENDADO

Con la publicación de los 'Pandora Papers', la filtración de casi 12 millones de documentos confidenciales sobre las fortunas de algunas de las personas más poderosas e influyentes del mundo, el foco mediático vuelve a caer sobre las compañías offshore. Conoce todos los detalles.