Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan para poner fin a la guerra en Ucrania

Escucha la noticia
Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan para poner fin a la guerra en UcraniaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Estados Unidos está negociando en secreto con Rusia un plan secreto de 28 puntos para poner fin a la guerra en el que se abordan también las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev, según declararon fuentes oficiales estadounidenses y rusas a la publicación estadounidense Axios.
El plan, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, ha sido negociado por el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, con el emisario del Kremlin, Kirill Dmitriev.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Rusia ataca Ucrania con 476 drones y 48 misiles y mata a 20 civiles en Ternópil
Witkoff tenía previsto reunirse este miércoles en Estambul con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz. Según publica también Axios, que cita fuentes ucranianas y de EE.UU., el hombre de confianza de Trump ha aplazado su viaje.
Witkoff sí se reunió esta semana en Miami con el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y jefe de la delegación de Kiev en los contactos directos con los rusos de este año, Rustem Umérov.
Según medios ucranianos, Zelensky ya ha aterrizado en Ankara y se reunirá allí con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cuya administración ha ejercido de anfitriona de las últimas reuniones entre ucranianos y rusos.
TE PUEDE INTERESAR
- Cazas de la OTAN despegan para interceptar un dron ruso en el espacio aéreo de Rumanía
- Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN
- Polonia responsabiliza a Rusia del sabotaje en vía ferroviaria clave para ayuda a Ucrania
- Rusia lanzó esta semana 1.000 drones, 980 bombas aéreas guiadas y 36 misiles contra Ucrania
Contenido sugerido
Contenido GEC