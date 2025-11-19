Según informes de prensa, Putin y Trump discreparon sobre un acuerdo de propiedad de tierras como parte de un acuerdo de paz.
Según informes de prensa, Putin y Trump discreparon sobre un acuerdo de propiedad de tierras como parte de un acuerdo de paz.
Agencia EFE
Agencia EFE

Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan para poner fin a la guerra en Ucrania
Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan para poner fin a la guerra en Ucrania

Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan para poner fin a la guerra en Ucrania


Estados Unidos está negociando en secreto con Rusia un plan secreto de 28 puntos para en el que se abordan también las garantías de seguridad para Europa y el tanto con Moscú como con Kiev, según declararon fuentes oficiales estadounidenses y rusas a la publicación estadounidense Axios.

El plan, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, ha sido negociado por el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, , con el emisario del Kremlin, .

PUEDES VER: Rusia ataca Ucrania con 476 drones y 48 misiles y mata a 20 civiles en Ternópil

Witkoff tenía previsto reunirse este miércoles en Estambul con el presidente ucraniano, , para dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz. Según publica también Axios, que cita fuentes ucranianas y de EE.UU., el hombre de confianza de Trump ha aplazado su viaje.

Witkoff sí se reunió esta semana en Miami con el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y jefe de la delegación de Kiev en los contactos directos con los rusos de este año, Rustem Umérov.

Según medios ucranianos, Zelensky ya ha aterrizado en Ankara y se reunirá allí con el presidente turco, , cuya administración ha ejercido de anfitriona de las últimas reuniones entre ucranianos y rusos.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)

