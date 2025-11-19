Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan para poner fin a la guerra en Ucrania

Estados Unidos está negociando en secreto con Rusia un plan secreto de 28 puntos para poner fin a la guerra en el que se abordan también las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev, según declararon fuentes oficiales estadounidenses y rusas a la publicación estadounidense Axios.

El plan, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, ha sido negociado por el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, con el emisario del Kremlin, Kirill Dmitriev.

Witkoff tenía previsto reunirse este miércoles en Estambul con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz. Según publica también Axios, que cita fuentes ucranianas y de EE.UU., el hombre de confianza de Trump ha aplazado su viaje.

Witkoff sí se reunió esta semana en Miami con el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y jefe de la delegación de Kiev en los contactos directos con los rusos de este año, Rustem Umérov.

Según medios ucranianos, Zelensky ya ha aterrizado en Ankara y se reunirá allí con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cuya administración ha ejercido de anfitriona de las últimas reuniones entre ucranianos y rusos.