El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, habla en una sesión del Consejo de Segurida sobre la situación en Venezuela, este 5 de enero de 2026, en Nueva York. Foto: EFE/Derek French
Agencia EFE
Agencia EFE

EE.UU. niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: “No estamos ocupando ningún país”
EE.UU. niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: "No estamos ocupando ningún país"

EE.UU. niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: “No estamos ocupando ningún país”

Estados Unidos negó este lunes en el estar en guerra “contra Venezuela” y descartó que la detención de su presidente, , y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación.

“No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”, aseguró el embajador de EE.UU. ante la ONU, .

Francisco Sanz

Waltz defendió la detención de Maduro tras asegurar que las fuerzas de EE.UU. arrestaron a “un narcotraficante” que será juzgado por los tribunales por “los delitos cometidos contra el pueblo estadounidense durante los últimos quince años”.

PUEDES VER: Tras la caída de Maduro, Estados Unidos define su jugada: ¿Delcy Rodríguez al poder o transición en Venezuela?

“Maduro no es solo un narcotraficante acusado. Era un presidente ilegítimo. No era un jefe de Estado”, aseguró.

El embajador acusó al líder venezolano y “a sus compinches” de haber “manipulado el sistema electoral venezolano para mantener su control ilegítimo del poder”.

“Si la ONU y los estados reunidos en este consejo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado democráticamente, ¿qué tipo de organización es esta?”, planteó después de que representantes de otros países como Colombia, China o Rusia, promotores de la sesión, cargaran .

Según el embajador, la “acción policial” se llevó a cabo de “conformidad con la responsabilidad del presidente de EE.UU.” en su labor para “proteger a los estadounidenses dentro y fuera del país contra un fugitivo directamente responsable del narcoterrorismo que ha causado la muerte de miles de estadounidenses”.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico PARRA y SAUL LOEB / AFP).
Waltz reiteró que Trump le ofreció a Maduro una oportunidad por la vía diplomática: , aseguró.

EE.UU., dijo, quiere “un futuro mejor para el pueblo venezolano”: “Creemos que un futuro mejor para el pueblo de Venezuela, la región y el mundo es estabilizar la región y hacer que el vecindario en el que vivimos sea un lugar mucho mejor y más seguro”.

“Estados Unidos no vacilará en sus acciones para proteger a los estadounidenses del azote del narcoterrorismo y busca la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela”, concluyó.

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)

