Estados Unidos desmintió este viernes las afirmaciones de Irán de que sus fuerzas mataron o capturaron militares estadounidenses durante un ataque en la zona militar de Al Tanf, en Siria, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

En un mensaje publicado en X, el Centcom calificó de “falsa” la afirmación difundida por las autoridades iraníes de que sus fuerzas atacaron la zona de Al Tanf y ocasionaron la muerte de tropas estadounidenses durante la operación.

“Ningún soldado estadounidense en la región ha muerto o ha sido capturado recientemente”, señaló el mando militar estadounidense.

El desmentido llega después de que Teherán afirmara este viernes haber atacado y destruido objetivos estadounidenses en Siria y Qatar en una nueva oleada de operaciones en represalia por los ataques de Washington contra su territorio.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró en un comunicado que sus Fuerzas Aeroespaciales llevaron a cabo un “ataque sorpresa” contra el centro de mando de operaciones especiales de EE.UU. en la zona de Al Tanf, donde, según Teherán, causaron la muerte de “un gran número de efectivos criminales estadounidenses”.

Soldados estadounidenses forman junto a una bandera estadounidense durante una ceremonia en el cuartel general del Comando de Fuerzas Especiales en Ilopango, El Salvador, el 16 de abril de 2026. (Marvin RECINOS / AFP) / MARVIN RECINOS

Estas acciones forman parte del intercambio de ataques entre Irán y EE.UU., intensificado en la última semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por cancelado el memorando de entendimiento alcanzado entre las partes a mediados de junio.

Además, el Centcom reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

Irán ha respondido a los ataques de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Washington en varios países de Oriente Medio, como Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros.