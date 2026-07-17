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EE.UU. desmiente ataques de Irán en Siria: "Ningún soldado ha sido herido". Foto: @LaTribunahn/X
EE.UU. desmiente ataques de Irán en Siria: "Ningún soldado ha sido herido". Foto: @LaTribunahn/X
Por Agencia EFE

Estados Unidos desmintió este viernes las afirmaciones de Irán de que sus fuerzas mataron o capturaron militares estadounidenses durante un ataque en la zona militar de Al Tanf, en Siria, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

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