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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 21 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 21 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que restringe la concesión de visados a 40 ciudadanos de Bolivia, entre ellos el exfiscal general Juan Lanchipa y el antiguo encargado de la lucha contra el narcotráfico Freddy Bismarck, a los que acusa de corrupción o de estar vinculados con el tráfico de drogas.

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