Niña muere asfixiada dentro de auto porque madre la dejó ahí para tener sexo con su jefe

Una increíble noticia dejó sorprendido a Estados Unidos este martes, luego de que una ex policía confesara que su hija murió asfixiada dentro de un auto porque ella la dejó ahí mientras tenía relaciones sexuales con su supervisor.

La confesión la hizo la madre -identificada como Cassie Barker, de 29 años- frente al juzgado en medio de lágrimas.

"No sé qué podría hacer para ti, que podría ser peor que lo que ya has experimentado ... Siempre estarás encerrada en una prisión de tu propia mente", le dijo el juez de circuito del condado de Harrison, Larry Bourgeois, a la mujer.

La menor estuvo dentro del vehículo y bajo un sofocante calor por 4 horas, debido a que la mujer se durmió luego de tener relaciones con el hombre.

La fiscalía pidió 20 años de cárcel por la irresponsable acción de la madre.

Según se conoce del caso, la menor Cheyenne Hyer murió el 30 de setiembre del 2016, después de que la ex policía la dejara atada a un asiento de seguridad durante cuatro horas mientras estaba con su entonces supervisor, Clark Ladner, en su casa.

La madre encendió el aire acondicionado del auto, pero este no soplaba aire frío.

Ese día, la ciudad de Long Beach registraba una temperatura de 38 grados. Los forenses indicaron que el cuerpo de la menor tenía 41 grados en el momento de su muerte.

Otro de los más afectados es el padre de la pequeña Cheyenne Hyer, Ryan Hyer.

"Cada vez que cierro los ojos, me imagino su sufrimiento y luego la imagino acostada en este ataúd... Todavía la veo sonreír y reír en mi cabeza y asumiría que la sonrisa y la risa se convirtieron en dolor y sufrimiento en ese caso. Es una imagen que no quiero tener, pero es una imagen de la que no puedo deshacerme ", declaró el progenitor de la fallecida menor de edad.

Pero esta no sería la primera vez en la que la mujer dejó a su hija dentro de un vehículo. Según un reporte policial esto también ocurrió en el pasado, cuando la mujer fue de compras.

"Como madre, se supone que debes proteger a tu hijo, y Cheyenne se fue porque su madre no la protegió, no una sino dos veces", dijo Ryan Hyer. "Que Dios tenga piedad de su alma".