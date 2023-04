Una madre de Estados Unidos creó una recolecta en GoFundMe con el objetivo de pagar los gastos médicos de su hijo, quien fue apuñalado mientras estaba en una tienda de Dollar Tree -reconocida cadena en ese país-.

Según contó ella misma, los hechos ocurrieron el pasado 22 de marzo: “Mi nombre es Shanai y como madre soltera de tres hijos, me trago mi orgullo y escribo esto para pedir ayuda a la comunidad durante el momento de necesidad que pasa mi familia”, empieza diciendo.

Medios locales como HeraldNet compartieron el relato de la Fiscalía. Al parecer, el niño de 11 años llamó al señalado “NPC”, un término popular entre quienes son fans de los videojuegos y que significa Non Playable Character (personaje no jugable, en español); aunque se relaciona con aquel personaje que no tiene identidad ni personalidad.

Lo anterior habría desatado la ira del hombre de 29 años, que entendió que estaba siendo insultado. Acto seguido, persiguió al menor y a su acompañante -de 13 años- por el local, y apuñaló al primero con un cuchillo de cocina.

“Los oficiales que llegaron encontraron al niño herido en la parte trasera de la tienda con un empleado. Fue llevado al Centro Médico Regional de Providence en Everett antes de ser trasladado a la unidad de traumatología del Centro Médico Harborview en S”, narra el medio mencionado.

El menor está en UCI, pues tiene un pulmón y el hígado perforados: “Esta terrible experiencia dejó a nuestra familia con más complicaciones de las que podemos contar”, añade la madre.

Por tanto, mientras el hombre permanece arrestado, Shanai solicita ayuda a quien le pueda colaborar: “Cualquier cosa nos ayudará en el proceso de tratar de convertir esta tragedia en una historia de triunfo para nuestra familia”, dice en el GoFundMe.