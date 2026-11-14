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Resumen

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El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, habla durante una rueda de prensa en la sede del Departamento de Transporte en Washington, D.C., el 14 de noviembre de 2026. (Aaron Schwartz / AFP)
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, habla durante una rueda de prensa en la sede del Departamento de Transporte en Washington, D.C., el 14 de noviembre de 2026. (Aaron Schwartz / AFP)
/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó este sábado que la suspensión total de despegues ordenada la víspera no se debió a un ciberataque y en su lugar apuntó a fallas en un sistema aéreo obsoleto, mientras continúan investigando las causas del incidente.

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