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Soldados norteamericanos, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Humayoun Shiab
Soldados norteamericanos, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Humayoun Shiab
Por Agencia EFE

Estados Unidos no descarta desviar envíos de armas inicialmente destinados a Ucrania para cubrir sus propias necesidades en el contexto de la guerra contra Irán, afirmó este viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

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