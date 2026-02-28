El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró este sábado que no se han registrado bajas ni heridos estadounidenses en el ataque conjunto con Israel contra Irán.

“No se han registrado bajas ni heridos en combate por parte de Estados Unidos. Los daños a las instalaciones estadounidenses fueron mínimos y no han afectado a las operaciones”, señaló en un comunicado.

La Operación Furia Épica, como ha sido bautizada, supone “la mayor concentración regional de potencia de fuego militar estadounidense en una generación”.

“El presidente (Donald Trump) ordenó una acción audaz y nuestros valientes soldados, marines, aviadores, guardianes y guardacostas están respondiendo al llamamiento”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Las fuerzas estadounidenses, en conjunto con las israelíes, comenzaron a atacar objetivos iraníes en la madrugada de este sábado para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní.

“Entre los objetivos se encontraban las instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las capacidades de defensa aérea iraníes, las bases de lanzamiento de misiles y drones y los aeródromos militares”, explicó el CENTCOM.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Foto: EFE/ Mehrnews / Mehrnews

El Comando Central afirmó estar asestando “un golpe abrumador e implacable” contra Irán.

Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.

Irán, por su parte, respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

