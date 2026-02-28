Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla este viernes en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Octavio Guzmán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla este viernes en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró este sábado que no se han registrado bajas ni heridos estadounidenses en el ataque conjunto con Israel contra Irán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.