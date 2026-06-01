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Nate Morris, empresario y antiguo senador republicano por Kentucky, nominado embajador de Estados Unidos en Colombia. (Campaña de Cowan/Morris para el Senado, vía AP)
Nate Morris, empresario y antiguo senador republicano por Kentucky, nominado embajador de Estados Unidos en Colombia. (Campaña de Cowan/Morris para el Senado, vía AP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este lunes a Nate Morris como embajador en Colombia, que se encuentra en un proceso electoral en el que el ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta el domingo y se enfrentará al izquierdista Iván Cepeda en una segunda ronda.

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