Hourari Benkada se sentó en uno de los asientos del último vagón del tren que fue escenario de un tiroteo el último martes en Brooklyn, Nueva York. Al lado suyo pudo observar a un hombre que portaba unas bolsas de lona, la misma persona que desencadenaría el terror minutos después.

Desde la cama de un hospital, este joven de 27 años narró los momentos críticos que vivió durante el ataque en el que fue herido de bala en una de sus piernas.

“Esto me hace querer no volver a viajar en tren nunca más en mi vida”, señaló Benkada en una entrevista a la CNN.

“Estaba en la calle 59 en el tren ART haciendo transbordo al tren N en la 59. Era el primer coche, últimos asientos. Y simplemente no estoy prestando atención a eso, así que entré y me senté. El tipo estaba a mi lado, pero no pude ver su rostro”, cuenta.

Este miércoles, las autoridades detuvieron a Frank James, de 62 años, como sospechoso del ataque.

Después de que el tren partiera de la estación, Benkada vio al hombre detonar una “bomba de humo”. Luego, inició el tiroteo.

“Todo lo que ves es humo negro después de que estalló la bomba. La gente corrió hacia atrás”, detalló a la CNN.

“Se dispararon unos 10 tiros. Creo que el arma se atascó. Creo que tenía un cargador extendido o algo así porque nunca escuché tantos disparos con una pistola. Sonaba como la cosa más fuerte que he escuchado en mi vida”, señaló la víctima, quien trabaja como gerente de limpieza en el Hotel New Yorker.

La principal preocupación de Benkada en ese momento era ayudar a una mujer embarazada que quedó horrorizada por la situación. En ese momento sintió cómo la bala atravesó su pierna, cerca de la rótula.

Se espera que, con semanas de recuperación, el joven pueda recuperar la movilidad completa de su pierna.