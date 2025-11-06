Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre los aeropuertos con reducción de vuelos por el cierre del Gobierno

Escucha la noticia
Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre los aeropuertos con reducción de vuelos por el cierre del GobiernoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Los aeropuertos de Nueva York, Los Ángeles y Chicago estarán entre los afectados por la reducción de vuelos ordenada por la Administración de Donald Trump debido a la escasez de controladores aéreos por el cierre de Gobierno de los Estados Unidos.
La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó reducir a partir del viernes un 10 % los vuelos en algunos de los 40 mayores aeropuertos del país debido a la escasez de 2.000 controladores aéreos que han dejado de trabajar tras estar más de un mes sin cobrar por culpa del cierre administrativo.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Las claves que explican la derrota de Trump y los republicanos en las elecciones en EE.UU. y lo que se juegan en el 2026
Según la lista filtrada a medios locales, los aeropuertos afectados se distribuyen en 25 estados del país. Entre los más destacados figuran JFK y LaGuardia, en Nueva York; LAX, en Los Ángeles (California); y O’Hare, en Chicago (Illinois).
También serán impactados los de Dallas y Houston (Texas), de Washington DC; los de Miami, Fort Lauderdale, Tampa y Orlando (Florida); Filadelfia (Pensilvania), Atlanta (Georgia), Boston (Massachussetts) y Newark (Nueva Jersey), entre otros.
Según estimaciones del Departamento del Tesoro, unos 4.000 vuelos al día podrían quedarse en tierra debido a las nuevas restricciones, que se implementaron para garantizar la seguridad de los pasajeros.
Las grandes aerolíneas del país, como American, United o Delta, anunciaron este jueves que ya están ajustando sus horarios para cumplir la normativa y que priorizarán mantener los vuelos internacionales.
El cierre de Gobierno comenzó el pasado 1 de octubre por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Senado un presupuesto que permita a las agencias federales seguir operando.
Con 37 días, este es el cierre más largo de la historia, superando el de 2018, en el primer mandato de Trump, que finalizó tras 35 días debido al caos aéreo provocado por la escasez de controladores.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Intento de frenar acción militar del Gobierno Trump sobre Venezuela fracasa en el Senado
- Quién es Scott Bessent, el acaudalado secretario del Tesoro de Trump al que Milei dedicó su victoria
- Asesinan a exalcalde Lázaro Francisco Luría tras su secuestro en estado mexicano de Veracruz
- Cómo la peligrosa retórica nuclear de Putin y Trump puede salirse de control y abrir el camino a una nueva carrera armamentista
- El candidato Kaiser quiere trasladar indocumentados con antecedentes en Chile a El Salvador
Contenido sugerido
Contenido GEC