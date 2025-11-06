Aviones de American Airlines se encuentran en la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) en Charlotte, Carolina del Norte, el 27 de septiembre de 2025. (Daniel SLIM / AFP)
Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre los aeropuertos con reducción de vuelos por el cierre del Gobierno
Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre los aeropuertos con reducción de vuelos por el cierre del Gobierno

Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre los aeropuertos con reducción de vuelos por el cierre del Gobierno

Los aeropuertos de , y estarán entre los afectados por la reducción de vuelos ordenada por la Administración de debido a la escasez de controladores aéreos por el cierre de Gobierno de los .

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó reducir a partir del viernes un 10 % los vuelos en algunos de los 40 mayores aeropuertos del país debido a la escasez de 2.000 controladores aéreos que han dejado de trabajar tras estar más de un mes sin cobrar por culpa del cierre administrativo.

Según la lista filtrada a medios locales, los aeropuertos afectados se distribuyen en 25 estados del país. Entre los más destacados figuran JFK y LaGuardia, en Nueva York; LAX, en Los Ángeles (California); y O’Hare, en Chicago (Illinois).

También serán impactados los de Dallas y Houston (Texas), de Washington DC; los de Miami, Fort Lauderdale, Tampa y Orlando (Florida); Filadelfia (Pensilvania), Atlanta (Georgia), Boston (Massachussetts) y Newark (Nueva Jersey), entre otros.

Según estimaciones del Departamento del Tesoro, unos 4.000 vuelos al día podrían quedarse en tierra debido a las nuevas restricciones, que se implementaron para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles 5 de noviembre que solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para "reducir la presión" sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno. (AFP)

Las grandes aerolíneas del país, como American, United o Delta, anunciaron este jueves que ya están ajustando sus horarios para cumplir la normativa y que priorizarán mantener los vuelos internacionales.

El cierre de Gobierno comenzó el pasado 1 de octubre por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Senado un presupuesto que permita a las agencias federales seguir operando.

Con 37 días, este es el cierre más largo de la historia, superando el de 2018, en el primer mandato de Trump, que finalizó tras 35 días debido al caos aéreo provocado por la escasez de controladores.

