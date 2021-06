Una mujer de 63 años vivió un momento de terror en el Metro de Nueva York (Estados Unidos) cuando fue empujada a las vías. En un nuevo episodio de violencia en el famoso transporte público.

Según informa “El Diario La Prensa” de Estados Unidos, la víctima se encontraba parada esperando un tren en la plataforma de la línea J en la estación Broadway Junction, en sentido a la zona de Queens. De repente, un sujeto que se estaba cambiando los pantalones la empujó sin esbozar palabra alguna.

Las autoridades reportaron que la mujer no tuvo contacto directo con un tren, pero sufrió un terrible corte en la pierna. Inmediatamente, fue trasladada al Hospital Brookdale para ser tratada.

“No puedo creer que haya pasado, me sorprendió”, comentó una persona cercana a la víctima. “Te tomas la vida en tus manos yendo al Metro en estos días”. Medios locales en inglés también reportaron la noticia e indicaron que el hombre que la empujó fue detenido, pero no se proporcionaron mayores detalles.

Personas son vistas en el metro de Nueva York, el 18 de mayo de 2021. (TIMOTHY A. CLARY / AFP).

Durante este 2021, el Metro de Nueva York ha sido testigo de un una serie de homicidios, muertes naturales, robos e incidentes relacionados con la violencia. Algunos han sido catalogados más graves que otros. Autoridades indican que en el presente año, las agresiones por los delitos graves se han incrementado.

Incluso, la violencia llegó al gobernador Andrew Cuomo a decir hace unas semanas que el subterráneo no era seguro para los menores.

La presidenta interina de tránsito, Sarah Feinberg, sostuvo en una carta enviada al alcalde Bill de Blasio que la violencia y la “crisis de la salud mental” que vive NYC está generando estragos en el sistema de transporte.

La ciudad había dispuesto en enero agregar más de 600 policías al Metro, pero no habría sido visible para una gran cantidad de pasajeros. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) se mostró preocupado por la falta de agentes en la zona, ya que en las últimas semanas se vio ninguna presencia o una cantidad reducida de agentes.

