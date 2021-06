2 de 12

Exsenador por Nueva York, actual presidente del distrito de Brooklyn y favorito para ganar la candidatura. Según la último sondeo realizado por el New York Post y la encuestadora McLaughlin acumula el 21% de intención de voto. Según CNN, uno de los pilares de su campaña es la lucha contra el crimen violento. Su apuesta es la de mejorar la relación entre la ciudadanía y la policía, apoyado en su experiencia como capitán retirado. "Es un crítico agudo de la brutalidad policial pero no abraza el movimiento de 'desfinanciar a la policía'", según The New York Times (NYT). Podría convertirse en el segundo alcalde afroamericano de La Gran Manzana. (Foto: Eduardo Muñoz / Reuters)