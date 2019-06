Colocan sacos de boxeo antiestrés en las calles de Nueva York | VIDEO

Nueva York. Miles de personas transitan su día a día con preocupaciones, estrés y mucha ansiedad. Por ello, necesitan liberarse y descargar toda esa energía acumulada en su cuerpo. Un grupo de diseño de Manhattan, Nueva York en Estados Unidos presentó una innovadora solución para esta problemática.

Según informó el canal TN del grupo Clarín en Argentina, el grupo de diseño ‘dont take this the wrong way’ ("no te lo tomes a mal") -dtttww- instaló en diversos postes de Nueva York unos sacos de boxeo que le permiten a las personas desahogar toda su frustración de forma sana, diplomática y sin hacerle daño al otro.

La innovadora idea fue presentada durante la New York City Design Week 2019, que se llevó a cabo el mes pasado y en el que desarrollan una gran cantidad de actividades relacionadas con el diseño en la ciudad.

"Don't take this the wrong way" indicó que el concepto de su idea "explora el diseño de espacios comunes para las emociones que todos enfrentamos. Las frustraciones que van más allá y que suceden porque somos humanos".

Sacos de boxeo anti estrés son la sensación en las calles de Nueva York. (Video: Instagram - happyfilmfox)

“El saco de boxeo público ofrece una salida para estas emociones como un medio para desarrollar una forma más saludable de abordar los problemas personales y colectivos en un entorno público”, agregaron.

Sin duda, un proyecto que sorprendió a más de un habitante en Nueva York y tuvo una gran aceptación de los usuarios en las redes sociales. Algunos se mostraban deseosos de encontrar estos sacos de boxeo para descargar toda su "furia".