Una lancha señalada como empleada para el narcotráfico antes de ser atacaba por el Ejército de Estados Unidos, en el Caribe, el 6 de noviembre de 2025. (Captura de video)
Agencia AFP
Nuevo ataque de Estados Unidos a presunta narcolancha mata a tres personas en el Caribe
Fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron el jueves otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe, matando a tres personas, dijo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El nuevo ataque eleva el número de muertos de la controvertida campaña antinarcóticos de Washington a al menos 70.

Hegseth publicó imágenes aéreas del ataque en la red X, el cuál según él, tuvo lugar en aguas internacionales como en ataques anteriores, y estaban dirigidas a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.

Información en desarrollo...

