Nuevo ataque de Estados Unidos a presunta narcolancha mata a tres personas en el Caribe

Fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron el jueves otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe, matando a tres personas, dijo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El nuevo ataque eleva el número de muertos de la controvertida campaña antinarcóticos de Washington a al menos 70.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

Hegseth publicó imágenes aéreas del ataque en la red X, el cuál según él, tuvo lugar en aguas internacionales como en ataques anteriores, y estaban dirigidas a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.

