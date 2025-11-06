Nuevo ataque de Estados Unidos a presunta narcolancha mata a tres personas en el Caribe

Escucha la noticia
Nuevo ataque de Estados Unidos a presunta narcolancha mata a tres personas en el CaribeResumen generado por Inteligencia Artificial
Fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron el jueves otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe, matando a tres personas, dijo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
El nuevo ataque eleva el número de muertos de la controvertida campaña antinarcóticos de Washington a al menos 70.
Hegseth publicó imágenes aéreas del ataque en la red X, el cuál según él, tuvo lugar en aguas internacionales como en ataques anteriores, y estaban dirigidas a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.
Información en desarrollo...
