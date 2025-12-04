Una supuesta narcolancha destruida tras un ataque de Estados Unidos, en el océano Pacífico, donde habrían muerto 4 personas, el 4 de diciembre de 2025. (Capturas de video)
Una supuesta narcolancha destruida tras un ataque de Estados Unidos, en el océano Pacífico, donde habrían muerto 4 personas, el 4 de diciembre de 2025. (Capturas de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Nuevo ataque de Estados Unidos a supuesta narcolancha en el Pacífico deja cuatro muertos | VIDEO
Un nuevo ataque del ejército de contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas el jueves, según informaron autoridades estadounidenses.

El ataque, con el que el número de muertos sube a 85 por este tipo de ofensiva en el Pacífico y el Caribe, tenía como objetivo una “embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada terrorista”.

MIRA AQUÍ: El segundo ataque en el Caribe para matar sobrevivientes: ¿Qué se sabe de la orden que podría constituir un crimen de guerra?

Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. “Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, añadió.

Información en desarrollo...

