Estados Unidos ofrece ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por el huracán Melissa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves que Washington ofrecerá ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por el paso del huracán Melissa, un día después de informar sobre el envío de equipos de rescate enviados a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, el resto de países afectados por el ciclón.
“Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba afectado por el huracán”, escribió Rubio en un mensaje en X.
Un día antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, dejó fuera de la lista a Cuba al asegurar que EE.UU. estaba en “contacto estrecho con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas” por los estragos del Melissa y que equipos de rescate estadounidenses se dirigían a las zonas afectadas.
En este nuevo mensaje, el jefe de la diplomacia estadounidense incluyó al pueblo de Cuba, pero no aportó detalles de cómo se coordinará esa ayuda con el gobierno de La Habana, o si lo hará.
“Al igual que en los países vecinos del Caribe, el Departamento emite una Declaración de Asistencia Humanitaria para Cuba y está preparado para proporcionar asistencia humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales que puedan distribuirla de la manera más eficaz a quienes la necesitan”, escribió el secretario en otro mensaje en X un tiempo después.
El jefe de la diplomacia estadounidense hizo un llamamiento a quienes quieran apoyar al pueblo cubano a través de donaciones ya que, según explicó, la legislación estadounidense recoge “exenciones y autorizaciones” para hacer donaciones privadas de comida a Cuba a pesar del embargo.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, mantiene una fuerte postura fuertemente crítica contra el castrismo y defiende mantener la presión para forzar una transición a la democracia y su alejamiento de aliados hostiles a Washington.
“El presidente Donald Trump autorizó una respuesta inmediata por parte de Estados Unidos y ordenó al Departamento de Estado que movilizara ayuda para las comunidades afectadas”, aseguró el Departamento en un comunicado sobre la ayuda a todos los territorios afectados.
El huracán Melissa, que ha pasado de categoría 5 a 2, avanza hacia Bermudas, donde se espera que empeore la situación esta noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes.
En Cuba dejó millones de personas sin flujo eléctrico e incomunicados, municipios inundados y aislados, viviendas derrumbadas, cultivos anegados y cuantiosos daños materiales.
En total, ha dejado al menos 32 víctimas mortales: veintitrés fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, cuatro en Panamá y uno en República Dominicana.
