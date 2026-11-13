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Resumen

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Fotografía de un avión Delta Air Lines pasando por la torre de control del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson este lunes, en Atlanta (Estados Unidos). Foto: EFE/ Erik S. Lesser
Fotografía de un avión Delta Air Lines pasando por la torre de control del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson este lunes, en Atlanta (Estados Unidos). Foto: EFE/ Erik S. Lesser
Por Agencia EFE

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico áereo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

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