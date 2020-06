El pastor afroestadounidense Leon K. McCray Sr pasó los peores momentos de su vida al ser arrestado por equivocación tras haber llamado él al 911 porque cinco personas blancas lo estaban amenazado de muerte en la vía pública. Luego de la aclaración del caso, el sheriff del condado Shenandoah en Virginia (Estados Unidos) se disculpó públicamente.

El hombre de 62 años dijo que el incidente fue “el más humillante, deshumanizante y degradante que le ha pasado. “Soy un pastor, un veterano sargento de la Fuerza Aérea condecorado de 24 años, sin antecedentes penales, nunca he sido arrestado o esposado”, señala en declaraciones que recoge CBS News.

Timothy Carter, alguacil del condado Shenandoah en Virginia, informó también sobre el arresto de Donny Richard Salyers, Dennis James Salyers, Farrah Lee Salyers, Christopher Kevin Sharp y Amanda Dawn Salyers por delitos de odio y cargos de asalto.

“Fui víctima de esta turba de asaltantes criminales de odio que me vieron esposado y arrastrado como un perro mientras los agentes estaban con ellos”, añade.

McCray estaba visitando un departamento que posee en Edinburg el 1 de junio cuando notó que dos personas arrastraban un refrigerador a su contenedor de basura. Se acercó para pedirles que se fueran y recibió una respuesta violenta.

El hombre y la mujer se fueron, pero regresaron con tres sujetos más para atacarlo físicamente, amenazarlo de muerte y gritarle frases racistas.

En ese momento, al pastor no le quedó otra que sacar su arma legal que tenía oculta con el fin de generar tiempo para llamar al 911. Sin embargo, cuando llegaron los agentes a los pocos minutos lo esposaron inmediatamente sin darle siquiera oportunidad a explicarse.

De manera insólita, las autoridades trataron amablemente a los agresores, permitiendo además que continúen con sus improperios racistas hacia el pastor.

“Como le dije al señor McCray, si me enfrentara a circunstancias similares, probablemente habría hecho lo mismo. Quiero que la gente del condado de Shenandoah sepa que yo y el personal de la oficina del sheriff apreciamos y nos preocupamos por las comunidades minoritarias, y especialmente por nuestra comunidad negra”, expresó Carter.

A pesar de las palabras del sheriff y de haber prometido librarlo legalmente, no se eliminó el cargo de armas contra el pastor. “No retiraron los cargos y no puedo dar más entrevistas, mi abogado no me lo permite”, dijo brevemente vía telefónica McGray a Univision Noticias.

