El anuncio del expresidente de Estados Unidos Donald Trump sobre el lanzamiento de TRUTH Social, una nueva red social con la que pretende evadir el veto impuesto en su contra por Google, Facebook y Twitter, ha traído más de una sorpresa. Quizá la más grande por estas latitudes es que uno de sus principales socios financieros será el peruano Patrick Francis Orlando.

Los detalles sobre la vida del empresario de 49 años son escasos. Apenas se conoce que posee dos títulos universitarios del prestigioso MIT, que vive junto a su familia en una mansión valorizada en 1,4 millones de dólares en el estado de Florida y que es el CEO de Digital World Acquisition Corp, una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) que vio crecer sus acciones hasta un pico del 1.225% tras el anuncio de la asociación con el Trump Media & Technology Group del exmandatario, según reportó Bloomberg.

De acuerdo al medio especializado en negocios y economía, durante la semana se han invertido más de 210 millones de dólares en la compra de acciones de Digital World.

Se sabe, además, que la función que cumplirá la compañía encabezada por Orlando será la de sostén financiero para la nueva apuesta de Trump.

Las SPAC son empresas que se encargan de recaudar dinero con un “cheque en blanco” para lanzar rápidamente a la bolsa a una empresa privada, saltándose así la tradicional oferta pública de acciones, explica un artículo de Univisión.

Pero la relación entre el peruano y el expresidente habría empezado años antes, específicamente cuando Orlando trabajaba como Director de Derivados de Mercados Emergentes en el Deutsche Bank (entre 1998 y 2003), una firma que sirvió como principal prestamista para la Organización Trump, detalla Univisión.

Inversiones en Wuhan

Pero las inversiones de Orlando no solo se limitan a Digital World. En abril del 2012 fundó, y desde entonces es su CEO, Brenessere Enterprises Inc., compañía dedicada a incubar nuevas empresas de bienes raíces en Miami; seis meses más tarde adquirió el banco de inversión Benessere Capital LLC y en el 2014 cofundó la empresa comercializadora de azúcar Sucro Can International LLC, en la que trabajó como director financiero hasta agosto del 2018, detalla un artículo del Daily Mail.

En el pasado, además, Orlando fue Director de Tecnología de Pure Biofuels Corporation, una compañía peruana que financió la construcción de una planta de procesamiento de biodiésel posteriormente vendida a la empresa Valero, detalla Univisión.

Lo que más llama la atención, sin embargo, es su cargo como CFO (director financiero) de Yunhong International, otro SPAC registrado en Islas Caimán y cuya base principal está ubicada en Wuhan, China, según Yahoo Finance.

Según el reporte presentado por Yunhong ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (conocido como reporte SEC), se dedicarían a ofrecer suplementos nutricionales y recibieron la autorización para abrir sus oficinas en China el 23 de diciembre del 2019.

Además de Orlando, la compañía tiene a la cabeza al político de Estonia Andrey Nivikov como CEO y al empresario chino Yubao Lin como presidente.

Yahoo Finance detalla que Yunhong recaudó 60 millones de dólares el año pasado en el marco de una posible fusión con el fabricante de baterías Giga Carbon Neutrality, pero el acuerdo se frustró en septiembre.

Según el perfil de Orlando en Bloomberg, a la fecha se mantiene como CEO de Digital World Acquisition Corp (desde abril del 2021), de Yunhong International (desde enero del 2020) y de Benessere Capital Acquisition Corp (desde octubre del 2012). Además, figura como miembro de la junta de accionistas de Maquia Capital Acquisition Corp (desde febrero del 2021) y de Pure Biofuels Corp.

Diversos medios internacionales reportan que el empresario peruano no ha respondido a las solicitudes de entrevista que le han sido enviadas por correo electrónico.

