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Resumen

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Fotografía de archivo de personas que intentan gestionar sus visas a Estados Unidos. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo de personas que intentan gestionar sus visas a Estados Unidos. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

Estados Unidos ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó este miércoles un portavoz del Departamento Estado.

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