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El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

La delegación de Estados Unidos que viaja a Pakistán para las negociaciones de paz con Irán tiene previsto incluir la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos por Teherán como parte de las conversaciones, reporta este viernes The Washington Post.

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