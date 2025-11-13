El Gobierno de Estados Unidos confirmó que abatió a tres presuntos narcotraficantes vinculados al ELN durante un ataque en el mar Caribe. (Imagen: EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

El Pentágono anuncia una operación llamada ‘Lanza del sur’ en plena tensión con Venezuela
El Pentágono anuncia una operación llamada ‘Lanza del sur’ en plena tensión con Venezuela

El Pentágono anuncia una operación llamada ‘Lanza del sur’ en plena tensión con Venezuela

El secretario de Guerra estadounidense, , anunció este jueves una operación militar de nombre “Southern Spear” (Lanza del sur) que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de sobre .

En un mensaje en la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Francisco Sanz

