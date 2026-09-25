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Resumen

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Más de la mitad de los militares registrados como heridos corresponden al periodo posterior al alto el fuego de julio entre Estados Unidos e Irán. (Marvin RECINOS / AFP)
Más de la mitad de los militares registrados como heridos corresponden al periodo posterior al alto el fuego de julio entre Estados Unidos e Irán. (Marvin RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

El Pentágono incorporó este viernes a 37 militares estadounidenses heridos al balance oficial de bajas de la guerra con Irán, elevando a 861 el número de efectivos lesionados desde el inicio del conflicto, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Departamento de Defensa.

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