El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una declaración en el Palacio Nacional en Santo Domingo, República Dominicana, el 26 de noviembre de 2025. (Orlando Barría / EFE)
Hegseth respalda al almirante a cargo del polémico ataque contra embarcación en el Caribe
El secretario de Guerra de , , mostró este lunes su respaldo al almirante , quien estuvo al mando de un ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba narcóticos en el el pasado 2 de septiembre, una polémica operación que generó críticas por la orden de un segundo disparo contra dos sobrevivientes.

Hegseth dijo en su cuenta de X que Bradley “es un héroe estadounidense” y aseguró que cuenta con su apoyo.

MIRA AQUÍ: Un almirante ordenó segundo ataque a embarcación cerca de Venezuela, admite la Casa Blanca

Mantengo mi respaldo hacia él y a las decisiones de combate que ha tomado, en la misión del 2 de septiembre y en todas las demás desde entonces” agregó el funcionario.

Frank Bradley es un almirante de la Armada estadounidense que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el bombardeo del 2 de septiembre, en el que murieron las 11 personas que iban a bordo de una presunta narcolancha, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, consideró “verdadera” la afirmación de que Hegseth no dio directamente la orden al ser preguntada hoy por un periodista en rueda de prensa y leyó un comunicado en el que la Administración defiende que el controvertido ataque.

Sin embargo, Leavitt, que consideró falsas las informaciones del diario, se negó a responder al ser preguntada sobre qué ley autoriza a no dejar supervivientes en un ataque en alta mar.

Varios comités de peso del Congreso están desde hoy intensificando la supervisión, enviando solicitudes de información y preparando revisiones para los próximos días en relación al mencionado ataque ante la posibilidad de que haya constituido un crimen de guerra.

