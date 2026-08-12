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Resumen

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla en la reunión de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), en Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026. (Carlos Lemos / EFE)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla en la reunión de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), en Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026. (Carlos Lemos / EFE)
/ Carlos Lemos
Por Agencia AFP

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, pidió el miércoles “encarecidamente” a los integrantes de una coalición latinoamericana antidrogas abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), al asegurar que representa un “peligro” para la soberanía.

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