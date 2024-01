Estados Unidos pidió este martes hechos concretos y no palabras en respuesta al anuncio de la poderosa milicia iraquí Kataib Hezbolá de que suspende sus operaciones militares contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio.

“Vale más un hecho que mil palabras”, indicó en una conferencia de prensa el portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, sobre ese comunicado de hoy mismo, en el que Kataib Hezbolá aseguraba que iban a seguir “defendiendo al pueblo de Gaza de otras maneras”, que no fueron especificadas.

Ese anuncio se produjo después de que tres soldados estadounidenses murieran el domingo pasado en un ataque con dron en Jordania, cerca de la frontera con Siria, que, aunque ha sido reivindicado por la Resistencia Islámica en Irak, el Pentágono afirma que hay indicios de que fue orquestado por Kataib Hezbolá.

Kataib Hezbolá es la milicia proiraní más poderosa de Irak y fue designada como organización terrorista por Estados Unidos hace más de una década debido a sus ataques contra objetivos estadounidenses durante la invasión al país árabe. Asimismo, es el buque insignia de la Resistencia Islámica en Irak.

Estados Unidos ha prometido que responderá al ataque del domingo, pero todavía no se ha adelantado la forma en la que tendrá lugar esa respuesta. El presidente estadounidense, Joe Biden, se limitó a decir este martes que ya decidió cómo y no dio más detalles.

Ese ataque hirió además a 40 personas y EE.UU. responsabiliza en última a instancia a Irán.

“Los considero responsables en el sentido de que están suministrando armas a las personas que lo hicieron”, sostuvo el mandatario demócrata.

El portavoz del Pentágono reiteró hoy la determinación de Estados Unidos a dar respuesta a lo sucedido.

“No creo que podamos ser más claros. Hemos pedido a los grupos pro iraníes que detengan sus ataques. Ellos no lo han hecho, así que responderemos en el momento oportuno de nuestra elección. He dicho que los hechos valen más que mil palabras. Que yo sepa, desde el 28 de enero ha habido tres ataques”, recalcó.