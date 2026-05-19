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Agricultores afrikáans protestan en apoyo a la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que otorga a los afrikáneres el estatus de refugiados en Estados Unidos, frente a la embajada estadounidense en Pretoria, Sudáfrica, el 15 de febrero de 2025. Foto: EFE
Agricultores afrikáans protestan en apoyo a la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que otorga a los afrikáneres el estatus de refugiados en Estados Unidos, frente a la embajada estadounidense en Pretoria, Sudáfrica, el 15 de febrero de 2025. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos planea revertir parte de los profundos recortes a su programa de refugiados para admitir hasta 10.000 sudafricanos blancos más en su territorio, bajo el argumento de que estos sufren persecusión y discriminación en su país de origen.

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