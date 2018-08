Un policía de Estados Unidos disparó con su pistola eléctrica a una mujer de 87 años a la que consideró una amenaza porque tenía un cuchillo en la mano, informó la prensa local esta semana.

El viernes pasado, Martha Al-Bishara había salido de su casa para recoger flores en Chatsworth, Georgia (sureste de Estados Unidos), cuando un empleado de un club para niños llamó al teléfono de emergencias 911 diciendo que una mujer con un cuchillo y que no hablaba inglés merodeaba el lugar.

"Me dijo que no habla inglés y siguió caminando por el camino de bicicletas con un cuchillo", dijo el empleado del Boys and Girls Club al oficial que le respondió la llamada, de acuerdo a una transcripción obtenida por el diario local Dalton Daily Citizen News.

Pero "no intentó atacar a nadie ni nada", añadió luego, cuando le preguntaron si la mujer, que era siria y hablaba árabe, había dirigido el cuchillo a alguien.

El jefe de policía de Chatsworth, Josh Etheridge, se dirigió al lugar e intentó desarmar a la mujer, pero ella no entendía el idioma y siguió blandiendo el cuchillo.

Esto provocó que Etheridge le disparara con su pistola eléctrica. La mujer pasó el siguiente fin de semana en un hospital, recuperándose de la herida del "taser" y los golpes que se dio al caer al suelo, informó este lunes la filial local del canal ABC.

"Yo sé que todo el mundo va a preguntar qué tan grave puede ser la amenaza de una mujer de 87 años, pero ella igual tenía un cuchillo", dijo el jefe de policía, justificando su uso de la pistola "Taser".

"Una mujer de 87 años con un cuchillo igual tiene la habilidad de herir a un oficial", dijo al Dalton Daily Citizen News.

Una familiar de la mujer explicó luego al oficial que la anciana tenía demencia y solía salir a la calle con un cuchillo para recoger flores, según el diario.

