“Caminaremos hasta el Capitolio”. Las palabras que Donald Trump dijo frente a sus simpatizantes el último 6 de enero, dos semanas antes de dejar la presidencia, no dejan de causarle problemas. Los policías que aquel día protegían el hogar del Congreso de Estados Unidos lo acaban de demandar por incitar a la violencia.

“Si no pelean como el demonio, ya no van a tener un país. Dejen que los débiles se vayan. Esta es la hora de la fuerza”, también dijo Trump el día de la insurrección.

En total son siete los oficiales que han acusado al exmandatario Trump (junto a los organizadores del mitin Stop The Steal y a algunos miembros de los grupos de ultraderecha como los Proud Boys) de ser responsables del disturbio.

Pero la demanda no solo se basa en lo sucedido el mismo 6 de enero, día en el que los seguidores de Trump ingresaron violentamente al Capitolio para protestar por la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020.

También habla de la difusión de mentiras y de “utilizar sentimientos de supremacismo blanco”, lo que se habría sumado a un “esfuerzo ilegal para usar la fuerza, la intimidación” con el fin de evitar que el “Congreso certificara” la victoria de Biden.

También se menciona el “terrorismo interno”, en la insurrección que dejó “cinco muertos y 140 agentes heridos”.

Se trata de un juicio civil por daños y perjuicios, y lo que buscan los oficiales es una condena pública de los demandados y una compensación económica.

Para ello, primero tendrán que probar que Trump y el resto de demandados generaron el estallido, por lo que deberán superar el mínimo de prueba.

“Y sí, van a pagar”.

Así opina el analista político argentino radicado en Los Ángeles (Estados Unidos) Hernán Molina.

“Pero puede que esta demanda no vaya a juicio”, agrega.

¿A qué se refiere Molina?

“En Estados Unidos es muy común que quienes organizan las campañas o eventos contraten a una aseguradora. Y, seguramente, las actividades de Trump estaban aseguradas”, explica.

Con eso en mente, es razonable pensar que la empresa aseguradora querrá llegar a un acuerdo con los demandantes y evitarse el pago del proceso.

Además, los oficiales están exigiendo que los demandados se hagan cargo del pago de sus abogados, lo que haría más caro el juicio.

“Ya el juicio solamente requiere muchas horas de abogados y, si pierden, es seguro que tendrían que pagar también los costos de la corte”, añade el especialista.

Molina anota que es muy probable que Trump también tenga un seguro propio. “Aunque debe ser una persona muy difícil de asegurar y muy cara, porque es una bomba de tiempo. Pero debe haber un seguro que va a ser tocado para pagar este problema”.

¿Lesiones en el trabajo?

Se sabe poco sobre los procesos que los oficiales que fueron víctimas de la insurrección del 6 enero vienen siguiendo para hacer respetar sus derechos.

Por ejemplo, según “El País”, “en los últimos meses” se presentaron tres demandas similares, solo que esta es la primera en alegar que Trump “trabajó de manera coordinada con extremistas de derecha y organizadores políticos” para “promover la idea” de fraude electoral.

En todo caso, Molina dice sentirse intrigado por la aparente ausencia de juicios contra el Estado.

“Estos policías respondieron durante el transcurso de su labor en una institución oficial que es parte del Estado estadounidense, en un problema que envolvió a la cabeza del Estado”.

Molina agrega:

“No te olvides que, en una parte de la acusación, se dice que Trump y el secretario de Defensa se demoraron en activar a la Guardia Civil, y luego pasó que los oficiales fueron golpeados, lo que lleva a daños morales y físicos, y a presentar una demanda”.

¿Será que los abogados de los demandantes pensaron que la institución no era responsable?

Al respecto, Molina dice que es posible que otros procesos se estén llevando a cabo en paralelo. Es decir, demandas internas por discapacidades generadas por acciones durante el trabajo.

“Es decir, si a mí me pasa algo en la oficina, me caigo o un compañero me agrede, voy al doctor y lo primero que me preguntan es si la lesión fue causada en el trabajo. ¿Por qué? Porque las aseguradoras van a pedir esa información”.

Entonces, según Molina, allí se empezarían a suceder demandas automáticas por parte del área de Recursos Humanos del Capitolio o de la Policía del Capitolio. “Habría que ver para quiénes trabajan realmente los oficiales, aunque imagino que es para el mismo Capitolio”, sentencia.

