Por aire y por tierra, congresistas vuelven a Washington para votar reapertura de Gobierno de EE.UU.

Los congresistas de Estados Unidos se apresuran este martes para regresar a Washington para llegar a tiempo para votar sobre un proyecto de extensión de presupuesto que permitiría reabrir el Gobierno federal y poner fin al cierre más largo de la historia del país.

Si las negociaciones lo permiten, el miércoles podría celebrarse un pleno en la Cámara Baja para votar el proyecto, que ya fue aprobado el lunes en el Senado gracias a un grupo de ocho demócratas rebeldes que se alinearon con la bancada republicana.

El partido de Donald Trump cuenta con una mayoría muy estrecha en la Cámara de Representantes, por lo que no puede permitirse la ausencia de casi ninguno de sus miembros durante la votación dado que los demócratas se oponen al proyecto.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, exhortó a los legisladores a regresar “ya mismo” a Washington para reanudar las sesiones de la Cámara, que se encuentra en receso desde septiembre.

Sin embargo, la ola de retrasos y cancelaciones de vuelos provocada por la escasez de controladores aéreos a raíz del cierre de Gobierno no ha puesto las cosas fáciles a algunos congresistas.

Derrick Van Orden, representante republicano de Wisconsin, explicó a través de redes sociales que va de camino a Washington en su moto Harley-Davidson, un recorrido de 16 horas que se ha visto obligado a llevar a cabo porque, dijo, no se fiaba de los vuelos.

“Va a hacer un poco de frío, pero cumpliré con mi deber. Regreso a Washington D.C., vamos a encarrilar de nuevo a este país”, declaró.

Otro congresista, Greg Stanton, demócrata de Arizona, reveló que su vuelo, en el que también viajaban otros tres legisladores, tuvo que hacer una parada de emergencia en Kansas City por culpa de un “pasajero problemático”.

El demócrata se mostró comprometido en votar en contra del proyecto puesto que, dijo, “no logra reducir los costos de la atención médica”.

El Gobierno lleva 42 días cerrado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una nueva financiación que permita operar a las agencia federales, superando el récord de 35 días del cierre de 2018.

Tras siete semanas de intentos fallidos, el Senado aprobó el lunes un proyecto presupuestario gracias a un grupo de ocho demócratas moderados que negociaron con la mayoría republicana la reapertura del Gobierno.

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, aseguró este martes que su partido se “opondrá con firmeza” al proyecto presupuestario porque no incluye ampliar las partidas de la sanidad pública.

