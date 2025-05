El Gobierno ya había introducido ciertos requisitos para vigilar la actividad en redes sociales, pero enfocados principalmente en estudiantes que ya contaban con visado y participaron en las protestas propalestinas realizadas en diversas universidades de Estados Unidos contra la ofensiva israelí en Gaza.

La pausa es temporal y solo aplica a nuevas entrevistas de visa. Las entrevistas de visa ya programadas se llevarán a cabo.

El Comercio conversó al respecto con Ysabel Lonazco, abogada peruana licenciada en el Perú y en Estados Unidos y especializada en temas migratorios. Ella reside en Utah, donde dirige la firma de abogados Lonazco Law, enfocada en el derecho de inmigración. En la conversación explica los alcances de la última medida, cómo deben prepararse los estudiantes para la revisión de sus redes sociales, y las consecuencias que puede tener la agresiva política de Trump con relación a los estudiantes extranjeros y las universidades.

La abogada peruana Ysabel Lonazco.

— ¿Qué base legal está utilizando el gobierno de EE.UU. para pausar entrevistas de visas estudiantiles con el fin de revisar sus redes sociales?

El Secretario de Estado Marco Rubio fue quien emitió la directiva que pausa las entrevistas de visas estudiantiles. La base legal se fundamenta en la autoridad que tiene el Departamento de Estado para establecer procedimientos de selección de visas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), específicamente las secciones que permiten examinar la seguridad nacional y elegibilidad de solicitantes.

— ¿Hasta qué punto esta revisión de redes sociales es compatible con los derechos de privacidad de los solicitantes internacionales?

Los solicitantes internacionales de visa tienen protecciones limitadas bajo la Constitución de EE.UU. En 2019, hubo una demanda en contra del Gobierno alegando violacion de la Primera Enmienda por el requerimiento de registrar las redes sociales en aplicaciones de visa; sin embargo, esa demanda fue desestimada por un error de procedimiento y no de fondo. El Gobierno Estadounidense colecta esta información, que se supone es confidencial, bajo una sección del Título 8 del Código de los Estados Unidos, que regula temas de inmigración y nacionalidad. Sin embargo, el Departamento de Estado guarda esta información en una base de datos y comparte esto con otras agencias federales. La razón por la que se retiene esta información es para hacer cumplir las leyes de inmigracion, una responsabilidad que no termina después de que se obtenga la visa. La Corte Supreme de Estados Unidos determinó en Trump vs. Hawaii (2018), que la admisión y exclusión de extranjeros es un “atributo soberano fundamental ejercido por los departamentos políticos del Gobierno, en gran medida inmune al control judicial”. Así, basada en precedente legal y legislación actual, esta revisión de redes sociales se alinea con el poder del Ejecutivo de determinar si las personas que serán admitidas no son un peligro para la seguridad nacional. En el cable emitido el 25 de marzo de 2025, el Secretario de Estado, Marco Rubio, envió esta directiva a las oficinas consulares, el enfoque de esa directiva es detectar personas que presenten un peligro para la seguridad pública. Esta determinación, de acuerdo con la directiva, se puede dar a través de la revisión de las redes sociales.

— ¿Qué criterios o indicadores utilizan las autoridades migratorias para evaluar el contenido en redes sociales de los aspirantes a visas, se sabe por ejemplo qué tipo de publicaciones están prohibidas?

Los oficiales revisan perfiles en busca de signos de actividad criminal o terrorista. Aunque los criterios específicos no son públicos, generalmente buscan contenido relacionado con terrorismo o extremismo, actividades criminales, información contradictoria con la solicitud y vínculos con organizaciones prohibidas.

Estudiantes, investigadores y manifestantes de la UCLA se manifiestan durante la protesta contra los recortes de fondos de la administración Trump a la investigación, la salud y la educación superior. (Foto de Robyn Beck / AFP). / ROBYN BECK

— Desde su experiencia, ¿esta política representa una herramienta legítima de seguridad o un mecanismo de exclusión encubierto?

La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado anteriormente que la admisión y exclusión de extranjeros es un atributo soberano fundamental ejercido por los departamentos políticos del Gobierno. La legitimidad del poder del Gobierno de generar lineamientos para admisión a Estados Unidos ya ha sido determinada por dicha corte. Definitivamente, esta medida genera cuestionamientos sobre lo que está detrás, o si es una excusa para excluir la entrada de extranjeros sin base alguna.

— ¿Ha tenido casos de estudiantes cuyos procesos hayan sido retrasados o negados por publicaciones en redes sociales?

A la fecha, no he sabido de estudiantes internacionales con visas negadas debido a sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, bajo una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU., el oficial consular puede negar la visa si piensa que no cumple con los estándares de esta. Es decir, es algo genérico, el oficial raramente se va a explayar sobre la razon especifica, la disposición es una cláusula genérica.

— Además de esta medida, ¿qué otras restricciones relevantes impuso la administración Trump que afectaron directamente a estudiantes extranjeros?

Actualmente, los estudiantes internacionales han estado siendo sometidos a un mayor escrutinio, especialmente aquellos percibidos como simpatizantes de Hamás o que han expresado posiciones pro-palestinas. La reciente suspensión temporal de citas para visas de estudiantes internacionales (F-1) por parte del Departamento de Estado ha generado una considerable incertidumbre y preocupación entre los aspirantes a estudiar en Estados Unidos.

— ¿Qué riesgos legales corren los estudiantes internacionales si omiten información sobre sus redes o si sus publicaciones son malinterpretadas?

Los aspirantes a entrar a los Estados Unidos están sujetos a negaciones de visa bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos en caso omitan información sobre sus redes sociales. Lamentablemente, la mala interpretación de las redes es algo inevitable, por eso es necesario revisar las redes sociales a profundidad.

— ¿Cómo pueden prepararse legalmente los aspirantes a visas ante este tipo de escrutinio digital?

Los aspirantes a visas deben revisar exhaustivamente todas sus cuentas de redes sociales y consultar con abogados de inmigración especializados.

— Desde una perspectiva legal, ¿qué consecuencias a largo plazo podría tener esta tendencia de vigilancia digital sobre el sistema de inmigración de EE.UU.?

Esta tendencia podría crear un efecto limitación en la expresión libre, reducir la competitividad de EE.UU. para estudiantes internacionales, establecer precedentes para mayor vigilancia digital, impactar la diversidad en instituciones educativas estadounidenses. La pausa de citas para visas de estudiantes internacionales durará “hasta que se emitan más orientaciones”, por lo que es crucial mantenerse actualizado sobre los desarrollos de esta política en evolución.

