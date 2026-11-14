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Resumen

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Un pasajero observa una pantalla de vuelos tras la suspensión de que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, en el aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 13 de noviembre de 2026. (Omar Alonso / EFE)
Un pasajero observa una pantalla de vuelos tras la suspensión de que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, en el aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 13 de noviembre de 2026. (Omar Alonso / EFE)
Por Agencia EFE

Las autoridades de Estados Unidos prevén hasta unas 5.000 cancelaciones de vuelos este sábado, tras el caos provocado por más de cuatro horas de suspensión de despegues la víspera, mientras confían restablecer la normalidad en los aeropuertos para este domingo.

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