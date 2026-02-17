Estados Unidos prevé que ventas de petróleo venezolano superarán los 10.000 millones de dólares anuales

Escuchar
El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, estimó este martes que las ventas de crudo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10.000 millones de dólares anuales, ingresos que ayudarían a “reconstruir” el país suramericano tras la salida del poder del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

