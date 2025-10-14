Principales medios de Estados Unidos rechazan reglas del Pentágono para la prensa

El secretario de Guerra de Estados Unidos y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Medios de comunicación estadounidenses e internacionales, incluyendo The New York Times, AP, AFP y Fox News, se negaron el martes a acogerse a las nuevas y restrictivas normas del para la prensa, lo que significa que se le retirarán las credenciales a sus periodistas.

Las nuevas reglas surgen después de que el departamento de Defensa restringiera el acceso de los medios dentro del Pentágono, obligara a algunos a desocupar oficinas del edificio y redujera drásticamente el número de ruedas de prensa.

La política de medios “silencia a los empleados del Pentágono” al amenazar con represalias a los reporteros que busquen información que no haya sido aprobada previamente para su publicación, dijo la Asociación de Prensa del Pentágono (PPA).

La AFP dijo en un comunicado el martes que “no puede aceptar los términos del documento del Pentágono que requeriría que los medios reconozcan políticas nuevas insuficientemente claras que parecen contradecir los principios constitucionales de Estados Unidos y los fundamentos básicos del periodismo”.

Debemos continuar cubriendo el Pentágono y el Ejército de Estados Unidos de manera libre y justa, como lo hemos hecho por décadas”, agregó la agencia.

Las cadenas de televisión ABC, CBS, CNN, Fox y NBC emitieron un comunicado conjunto diciendo que no se acogerán a las reglas, que podrían “restringir la capacidad de los periodistas para mantener al país y al mundo informados de temas importantes de seguridad nacional”.

Tanto Fox como otros medios conservadores como The Washington Times y Newsmax también estarían opuestos a cumplir con la normativa. En total, podrían ser revocados unos 100 pases de prensa.

Las nuevas reglas son las más recientes de una serie de medidas del gobierno que restringen el acceso a la información del Pentágono, el mayor empleador del país con un presupuesto de cientos de miles de millones de dólares por año.

Las ruedas de prensa del Pentágono también se han reducido a media decena este año, en comparación del promedio de dos por semana durante la presidencia de Joe Biden, que terminó su mandato en enero.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

