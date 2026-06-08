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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Johan Nilsson/Archivo
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Johan Nilsson/Archivo
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes nuevas restricciones de entrada al país para más de 100 funcionarios nicaragüenses del Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, a los que responsabilizan de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera.

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