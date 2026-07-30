La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció que prohibirá los robots humanoides de origen extranjero, argumentando que los nuevos modelos tienen el potencial de comprometer su seguridad nacional y cadenas de suministro, apuntando sobre todo a China.

Los robots cuadrúpedos fabricados en el exterior también forman parte del veto agrupando ambos tipos de aparatos con la etiqueta de “dispositivos robóticos avanzados”.

La proscripción no incluye a los equipos comprados con anterioridad, pero con el fin de defender la citada cadena de suministro se exigirá que los robots ensamblados en territorio estadounidense contengan al menos un 65% de componentes de origen local para no ser considerados un producto extranjero.

No obstante, la prohibición también alcanza a los inversores de potencia conectados, que convierten la electricidad de corriente continua a corriente alterna. Estos dispositivos son fundamentales para los centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial, además de los sistemas de energía renovable y otras aplicaciones más cotidianas.

PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

El gobierno estadounidense tomó la decisión por recomendación de un grupo de trabajo de la Casa Blanca, que consideró necesario evitar la dependencia de equipos con una vulnerabilidad potencial a ataques informáticos o robo de información por agentes externos.

La medida se ha producido bajo la Ley de Redes de Comunicaciones Seguras y Confiables del 2019, con la que Washington está en capacidad de proscribir equipos tecnológicos y de telecomunicaciones que supongan un riesgo no admisible para la seguridad nacional.

El mecanismo aplicado fue similar al que llevó a que se vetara la importación y comercialización de equipos de redes de Huawei y ZTE, así como las cámaras de vigilancia de Dahua y Hikvision junto a ciertos tipos de drones.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, criticó la medida, acusando a la gestión de Donald Trump de un “proteccionismo desmedido” y de recurrir a la seguridad como excusa para frenar la competencia leal.

Afectados y beneficiados

Aunque la principal justificación para restringir la importación de robots chinos ha sido la seguridad y el riesgo de vigilancia exterior, Washington no ha ocultado su intención de proteger a la robótica estadounidense al mencionar explícitamente que busca la “reindustrialización” del país.

Se estima que China controla alrededor del 85% del mercado global de robots humanoides, con empresas como Unitree y Agibot acaparando una gran parte de la cuota y exportando una gran cantidad de estas máquinas a EE.UU.

El AgiBot A2 es un modelo diseñado para tareas de atención al cliente y está equipado con una función de chat. (Agibot) / AgiBot

En un reciente informe, The Washington Post citaba que firmas de inversión como Morgan Stanley han proyectado que el mercado mundial de robots humanoides podría llegar a una valoración de cinco billones de dólares para el año 2050, por lo que la Casa Blanca estaría buscando dar un margen de ventaja a las empresas estadounidenses de cara a ese escenario.

En una reciente ronda de diálogo con los inversores de Tesla, Elon Musk señaló que el robot que vienen desarrollando, llamado Optimus, “será el producto más grande de todos los tiempos” en ese rubro. No obstante, en el mismo diálogo el empresario admitió que “China será con diferencia el mayor competidor en el mercado de los robots humanoides”.

El hombre más rico del mundo reconoce que Beijing es sumamente competente en el desarrollo de inteligencia artificial y en los trabajos de producción, con un constante proceso de mejora.

En primera instancia, firmas estadounidenses como la mencionada Tesla, Boston Dynamics, las ‘startups’ FigureAI y Agility Robotics serían las principales beneficiadas de esta medida, que apuntaría en contra de la ventaja de precios que tienen los fabricantes asiáticos.

Un robot Tesla Optimus se exhibe en una exposición durante la inauguración del restaurante Tesla Diner and Drive-In y del Supercharger en Santa Monica Boulevard, en el barrio de Hollywood, Los Ángeles, California, el 21 de julio de 2025. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

En una reciente columna para Inc.com, el consultor Soren Kaplan menciona que mientras Tesla ha previsto un precio que oscila entre los 20.000 y 30.000 dólares para su máquina humanoide cuando comience a producirse a gran escala, Unitree ha comenzado a vender uno que cuesta menos de 6.000 dólares.

El problema es que antes de llegar a la fabricación masiva Optimus podría llegar al mercado con una valoración comercial de entre 50.000 y 100.000 dólares. Esos precios altos se mantienen en otros modelos de EE.UU., como el Figure 02, de FigureAI, o el Digit, de Agility Robotics, mientras que el robot Atlas de Boston Dynamics podría llegar a los 200.000 dólares en su fase de despliegue.

Esto contrasta con los precios de los fabricantes chinos, que pueden ser una fracción de los establecidos por los norteamericanos, oscilando entre los 10.000 y los 90.000 dólares.

Otro aspecto clave para entender las diferencias es que las firmas emergentes estadounidenses apuntan a la especialización y la pequeña escala, optando en buena parte de los casos por modelos de negocio basados en servicios, alquilando sus robots en lugar de venderlos.

Incluso en este escenario, la competencia sigue siendo compleja pues en mayo el CEO de Figure AI, Brett Adcock, reportaba que planeaba introducir un servicio de alquiler domiciliario de robots por 600 dólares mensuales; no obstante, poco antes se reportaba que en China compañías como Agibot y Flycode tenían paquetes similares equivalentes a 350 dólares dentro de su territorio.

Figure 02, el robot humanoide que habla como humano ya trabaja en una fábrica de BMW. / Figure AI

Pese a que el principal argumento de las compañías norteamericanas es la calidad de sus productos, se enfrentan a competidores que dominan la cadena de suministro de componentes al concentrar del 70% del mercado de partes robóticas.

A lo anterior se añade que el volumen de producción de China en el sector es particularmente alto, mientras que la competencia de otras regiones se concentra en la gama más alta.

“No pierdes contra el mejor producto de la competencia, pierdes contra un producto que es aceptable, pero a un precio que no puedes igualar. Esa es la amenaza”, señala Kaplan en su artículo de opinión. El analista insiste en que las firmas de EE.UU. deben estudiar el posicionamiento de los productos con mejor aceptación y no solo usar el mejor producto de cada compañía para delimitar su potencial.

Otros especialistas como Kangyuxiao Li, analista de Morningstar, han cuestionado que la medida pueda afectar a Beijing en lo que respecta a su capacidad de progresar en la robótica.

“Restringir el acceso de China a Estados Unidos elimina un importante mercado futuro y protege a los desarrolladores estadounidenses de una posible competencia de precios; sin embargo, no ralentizará significativamente el desarrollo general de la tecnología humanoide en China, dado el tamaño de su base manufacturera nacional y las oportunidades en otros mercados de exportación”, dijo Li a Associated Press.

El robot humanoide Unitree en el MWC 2025 junto a la prensa internacional. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

La agencia de prensa cita un estudio de la consultora tecnológica Omdia en el que se indica que Unitree y Agibot enviaron a Estados Unidos, cada una, unos 5.000 robots humanoides de los 15.000 que se exportaron a todo el mundo.

Los robots chinos tenían una demanda importante en territorio estadounidense con centros de investigación como la Universidad de Stanford empleando la plataforma de Unitree para proyectos de investigación en locomoción. La Universidad de California, en San Diego, también posee un proyecto de robótica usando el chasis del mismo fabricante chino dentro de un programa de Nvidia.

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