Por Guillermo Vera Ayala

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció que prohibirá los robots humanoides de origen extranjero, argumentando que los nuevos modelos tienen el potencial de comprometer su seguridad nacional y cadenas de suministro, apuntando sobre todo a China.

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