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El petrolero ruso Anatoly Kolodkin en el puerto de Matanzas, en el noroeste de Cuba, el 31 de marzo de 2026. (AFP)
El petrolero ruso Anatoly Kolodkin en el puerto de Matanzas, en el noroeste de Cuba, el 31 de marzo de 2026. (AFP)
/ STRINGER
Por Agencia AFP

El Departamento del Tesoro estadounidense prorrogó el lunes por 30 días la exención de sanciones para los cargamentos de petróleo ruso que ya estaban en el mar, ante el constante aumento de los precios mundiales de la energía por la guerra en Irán.

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