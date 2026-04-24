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El presidente estadounidense Donald Trump llega para pronunciar un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de abril de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump llega para pronunciar un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de abril de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
/ ALEX BRANDON
Por Agencia AFP

El gobierno de Donald Trump informó el viernes que prorrogó por 90 días una exención naviera para garantizar el transporte de petróleo y fertilizantes en todo Estados Unidos, en medio de las interrupciones de suministro provocadas por la guerra en Oriente Medio.

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