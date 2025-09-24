Un misil Trident II D5 Life Extension (D5LE) desarmado mientras es lanzado desde un submarino de misiles balísticos (SSBN) clase Ohio, frente a la costa de Florida, el 17 de septiembre. (Foto de Shelby Thompson/Marina de Estados Unidos / EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Estados Unidos prueba misiles de largo alcance desde Florida en plena tensión con Venezuela
Estados Unidos prueba misiles de largo alcance desde Florida en plena tensión con Venezuela

La Marina estadounidense informó este martes que lanzó la semana pasada cuatro misiles balísticos de alcance intercontinental desde aguas de la costa este de a modo de prueba, una aparente muestra de músculo militar que llega en un momento marcado por el despliegue militar de Washington en el que ha incrementado la tensión con .

Aunque es común que el Ejército estadounidense informe a posteriori de sus test de misiles y la Marina subrayara hoy en un comunicado que estas pruebas “no se llevaron a cabo en respuesta a ningún acontecimiento internacional”, el texto menciona que uno de los cuarto lanzamientos, el que se realizó el pasado domingo, “iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico”.

MIRA AQUÍ: Trump amenaza, Maduro le envía una carta: el extraño diálogo entre Washington y Caracas

La referencia explícita a Puerto Rico, que se encuentra a unos 700 kilómetros de la costa de Venezuela, no parece casual si se tiene en cuenta que los lanzamientos de prueba se realizaron en un cuadrante frente a la costa oriental de Florida muy distante del territorio libre asociado, en concreto a unos 1.500 kilómetros.

Un misil Trident II D5 Life Extension (D5LE) desarmado mientras es lanzado desde un submarino de misiles balísticos (SSBN) clase Ohio, frente a la costa de Florida, el 17 de septiembre. (Foto de Shelby Thompson/Marina de Estados Unidos / EFE)
/ Shelby Thompson

Los proyectiles, que fueron lanzados desde un submarino de la clase Ohio entre el 17 y el 21 de septiembre, son del tipo Trident II D5, un misil balístico lanzado desde submarino (SLBM) con capacidad para cargar cabezas nucleares y con un alcance estimado en unos 12.000 kilómetros.

Con el objetivo de combatir el narcotráfico procedente de las costas venezolanas, EE.UU. ha desplegado en el Caribe desde agosto al menos ocho buques, entre ellos destructores y navíos de asalto y transporte anfibio, y también un submarino de propulsión nuclear, aunque se trata de un sumergible de la clase Los Ángeles, sin capacidad para lanzar armas atómicas.

MÁS INFORMACIÓN: El reloj nuclear avanza: la incertidumbre por el fin del START III y por qué Putin pidió que sea prorrogado

A su vez, ha enviado varios cazas de última generación F-35B precisamente a Puerto Rico.

Mientras Washington ha informado de que en las últimas semanas ha destruido cuatro narcolanchas procedentes de Venezuela, los analistas consideran que semejante despliegue militar resulta excesivo para detener embarcaciones de estas características en una ruta que el narcotráfico habitualmente no explota a gran escala.

El operativo ha deparado la dura condena de Venezuela, que ha acusado a la Casa Blanca de estar tratando de forzar la caída del Gobierno de Nicolás Maduro.

