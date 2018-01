Washington. El gobierno de Donald Trump publicó el lunes por la noche una esperada lista de 114 políticos y 96 “oligarcas” que han prosperado bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, cumpliendo con una exigencia del Congreso de que Washington castigara a Moscú por interferir en las elecciones de Estados Unidos del 2016.

La lista de políticos incluye a todo el gobierno presidencial ruso, tal y como aparece en el sitio web del Kremlin, y al gabinete ruso, mientras que la de oligarcas es una copia calcada de la lista de multimillonarios rusos de la revista Forbes. La publicación de la llamada “lista Putin” causó malestar y consternación en Moscú.



Sin embargo, el Gobierno acompañó el documento con el inesperado anuncio de que ha decidido no emprender acciones contra nadie --por ahora--, con nuevas sanciones de represalia por las interferencias electorales.



Algunos legisladores estadounidenses dijeron que el presidente, Donald Trump, estaba dando carta blanca a Rusia, avivando el debate sobre si el presidente se resiste a enfrentarse a Moscú.



La idea de elaborar el documento no clasificado de siete páginas, tal y como lo planteó el Congreso, era identificar y señalar a los que se cree se benefician del mandato de Putin al tiempo que Estados Unidos trabaja para aislar a su gobierno en los planos diplomático y económico.



Estar en la lista no activa ninguna sanción contra esas personas, aunque más de una docena de ellas ya se han visto afectadas por sanciones anteriores.



El primer ministro, Dimitri Medvedev, es uno de los 114 políticos de alto nivel incluidos en el texto, al igual que 42 colaboradores de Putin, ministros como el canciller, Sergey Lavrov, y responsables de las principales agencias de espionaje rusas, el FSB y el GRU. También aparecen los directores generales de grandes empresas estatales, como Sberbank y la gigante energética Rosneft.



El documento enumera, además, a 96 rusos adinerados a los que el Departamento del Tesoro considera “oligarcas”, cada uno con una fortuna estimada de unos 1.000 millones de dólares o más. Algunos son los más famosos de los rusos acomodados, como los magnates Roman Abramovich y Mikhail Prokhorov, que desafió a Putin en las elecciones de 2012. También está el magnate del aluminio Oleg Deripaska, mencionado en la investigación estadounidense sobre Rusia por sus lazos con el exdirector de campaña de Trump Paul Manafort.



Hay nombres más inesperados, como el de Sergey Galitsky, fundador de la cadena de tiendas Magnit, y Arkady Volozh, fundador y director general del buscador de internet Yandex. Ambos han sido elogiados como hombres hechos a sí mismos que construyeron sus exitosos negocios sin apoyo del gobierno.



Hay una versión clasificada y más amplia de la lista que se ha proporcionado al Congreso, que también incluye a políticos de menor categoría o empresarios con fortunas inferiores a los 1.000 millones de dólares, según funcionarios. Basándose en información de inteligencia estadounidense, el Tesoro también elaboró una lista de empresas en las que el estado ruso tiene al menos una participación al menos parcial, aunque ese documento también es clasificado y solo se remitió al Congreso.



Varios políticos rusos expresaron su consternación al ver que la lista incluía a todo el gobierno ruso.



El viceprimer ministro ruso, Arkady Dvorkovich, dijo a agencias rusas de noticias que no le sorprendía ver su nombre en la lista y que “parece como un libro de ‘quién es quién’” de la política rusa.



Dvorkovich no concretó cómo reaccionaría Moscú a la publicación, indicando que el gobierno ruso “monitorea la situación”.



En un mensaje en Facebook el martes, Konstantin Kosachev, presidente del comité de asuntos exteriores del Consejo de la Federación, dijo que el espionaje estadounidense no había conseguido información comprometedora sobre políticos rusos y había terminado “copiando la agenda de teléfonos del Kremlin”.



Kosachev criticó al gobierno de Estados Unidos por dañar las relaciones entre los dos países, afirmando que “las consecuencias serán tóxicas y socavarán las perspectivas de cooperación durante años”, y que la lista muestra la “paranoia política” de la clase dirigente estadounidense.



El líder opositor ruso Alexei Navalny, que saltó a la fama por sus investigaciones sobre la corrupción pública, tuiteó el martes que estaba “encantado de que estas (personas) hayan sido reconocidas oficialmente a nivel internacional como bandidos y ladrones”.



En sus pesquisas, el líder opositor ha expuesto lo que describió como estrechos lazos entre miembros del gobierno y algunos de los millonarios de la lista.



El documento, que lleva meses en proceso, ha despertado temor entre rusos adinerados que temen que pueda llevar a sanciones estadounidenses o verse en listas negras en el sistema financiero global. El anuncio de que se estaba elaborando provocó una feroz campaña de presión en el que los halcones más críticos con Rusia en el Congreso presionaban para incluir algunos nombres mientras cabilderos contratados por empresarios rusos instaban al gobierno a dejar fuera a sus clientes.



Es probable que la publicación del texto disipe al menos en parte la decepción de algunos legisladores porque el gobierno de Trump decidió no incluir a más gente en sanciones activadas el lunes.



La misma ley que autorizó la “lista de Putin” requiere que el gobierno sancione a cualquiera que haga negocios “significativos” con personas vinculadas a las agencias rusas de defensa e Inteligencia, siguiendo una lista negra publicada por Estados Unidos en octubre. Pero el gobierno concluyó que no necesitaba castigar a nadie a pesar de que varios países están cerrando acuerdo armamentísticos con Rusia valorados en miles de millones de dólares.



Miembros del Departamento de Estado dijeron que la amenaza de sanciones ha sido suficiente disuasión y que “no es necesario imponer sanciones contra entidades o personas concretas”.



Eliot Engel, el demócrata de mayor jerarquía en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, condenó la decisión de no castigar a nadie y rechazó las afirmaciones del Departamento de Estado.



“¿Cómo disuades un ataque que ocurrió hace dos años, y otro que ya está en marcha?”, dijo Engel. “Simplemente no tiene sentido”.



