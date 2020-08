Conforme la fecha de las elecciones de Estados Unidos se acerca, algunas teorías conspirativas y grupos muy peculiares se han ido develando. Uno de ellos es “QAnon”, una agrupación que guarda la esperanza de que Donald Trump recupere a EE.UU. de las garras del “Estado profundo” (Depp State). En este entorno, uno de los partidarios de Trump ha venido ganando mucha fama gracias a una teoría que lo coloca en el medio, hablamos de Vincent Fusca.

Hasta la fecha, el presidente de Estados Unidos ha manifestado su simpatía por QAnon, pero no ha negado ni afirmado que haya algo de verdad entre las teorías que maneja este grupo. El mandatario ha respondido pocas veces a la prensa al respecto.

“No sé mucho sobre el movimiento, lo único es que entiendo que yo les gusto muchísimo, y eso lo aprecio, pero no sé mucho sobre el movimiento. He oído que están ganando popularidad”, respondió Trump la semana pasada al ser preguntado sobre este grupo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Sin embargo, QAnon crece y junto a él algunas figuras muy peculiares. Tal es el caso de uno de los seguidores más fieles de Donald Trump: Vincent Fusca. Se dice muchas cosas de él, " que es Q” —el informante de esta secta— , “que su nombre significa el vencedor o gobernador de la oscuridad, aquel que vence a la oscuridad”, que “es en realidad JFK Jr.” y sería presentado por Trump como “su próximo vicepresidente” en lugar de Mike Pence.

Hay varias cuentas de Twitter con su nombre, al menos dos cuentan con miles de seguidores. Pero al parecer ninguna sería suya, sino de simpatizantes que militan en QAnon. El fanatismo en torno a su figura radica en la posibilidad remota de que se tratara del difunto JFK Jr.

John-John, —el otro nombre con el que se le conoció al hijo de JFK—, falleció el 16 de julio de 1999 a los 38 años de edad. Pilotaba un avión monomotor cuando se estrelló en la costa atlántica del estado de Massachusets. El hijo de expresidente estadounidense se dirigía junto a su esposa y su cuñada a la boda de una prima en Cape Cod.

Sin embargo, los miembros de QAnon afirman que JFK Jr. habría fingido su muerte. Una de las teorías más apoyadas por este movimiento es que Fusca sería su actual identidad. Se han hecho un sinfín de comparaciones fotográficas entre ambos personajes para hallar similitudes.

Pero incluso dentro de las filas de QAnon es una teoría aún debatible la posible identidad de JFK Jr. Ya que no dudan de que este fingiera su muerte, sino de que se trate de Vincent Fusca.

Este hombre de Pittsburgh, aparece siempre ( o casi siempre) en los eventos públicos de Trump usando un sombrero muy parecido al de JFK padre. Quienes apoyan la teoría de que él sea JFK Jr. señalan que Fusca es acompañado por una mujer muy parecida a Carolyn Bessette-Kennedy y que se le ve usualmente en planos próximos al actual presidente de Estados Unidos.

Los detractores dentro de QAnon de esta teoría sobre Fusca, animan a observar las diferencias entre este y el segundo hijo de los Kennedy. Destacan que JFK Jr. medía 1,85 cm de altura y que Fusca se ve más pequeño, que la complexión física del primero era un porte atlético mientras que este último es descrito como un hombre “enclenque”.

Según los expertos en estas teorías, Fusca apareció pro primera vez en un mitin de Trump, que se realizó en Ohio el 24 de julio de 2017. Sin embargo, este hombre ya había sido noticia en 2016 cuando creó su “Trump Mobile”, una camioneta decorada con motivos de la primera campaña presidencial de Trump, desde donde vende recuerdos relacionados al presidente.

Mientras los miembros de QAnon debaten sobre si Fusca es o no JFK Jr., este ha ignorado la teoría por completo. O al menos eso le dijo al Washington Post, cuando el medio se dirigió a él para preguntarle su opinión al respecto, señaló algo confundido: “He estado en muchos mítines”. Además comentó que conocía muy vagamente la teoría de QAnon.

En internet podemos hallar diversos artículos relacionados a su imagen, como camisetas con mensajes de QAnon. Al parecer, él no estaría detrás de estos negocios, ni tampoco de las redes sociales que hay en su nombre. Lo único seguro es que trata de no perderse los mítines de Trump.

