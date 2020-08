Allan Lichtman no es un académico más. Es el historiador que predijo que Donald Trump derrotaría a Hillary Clinton hace cuatro años. Una apuesta solitaria y osada pues las encuestas y todos los analistas políticos señalaban entonces que el millonario neoyorquino jamás llegaría a la Presidencia de Estados Unidos.

Este año electoral no es la excepción y Lichtman ya tiene un ganador.

Su acertado pronóstico del 2016 no fue un análisis al azar, ni tampoco el único. Desde 1984, Lichtman ha dado en el blanco señalando quién será el próximo presidente de Estados Unidos.

Allan Lichtman ha escrito el libro "Las claves hacia la Casa Blanca", donde explica los 13 factores a considerar para que un candidato se convierta en presidente de Estados Unidos. (Captura de video)

Empezó con Ronald Reagan, luego George Bush padre, Bill Clinton, la reelección de George Bush hijo y Barack Obama. Su único desliz lo cometió en el año 2000 cuando el demócrata Al Gore ganó el voto popular pero perdió, por un margen aún cuestionable, en el Colegio Electoral, que es el que finalmente determina al ganador de los comicios. “Esa fue una elección robada”, ha dicho Lichtman desde entonces.

El profesor de Historia de la American University ha basado sus análisis y predicciones en 13 claves, que están explicadas en su libro "Las llaves hacia la Casa Blanca".

Estos factores los desarrolló desde 1981 junto al matemático Vladimir Keilis-Borok luego de analizar las tendencias de las campañas presidenciales desde 1860.

Lichtman no basa sus predicciones en las encuestas pues considera que estas no han influido en la elección de los mandatarios. “Las encuestadoras ven las elecciones como una carrera de caballos. Pero la historia nos muestra que los electores no se dejan engañar tan fácimente por los trucos de las campañas. Ellos votan de manera práctica y evalúan cómo el partido que está en la Casa Blanca ha dirigido el país”, dijo en un video especialmente preparado con “The New York Times” y donde adelantó su pronóstico de este año.

Las 13 claves y el ganador

Estos son los factores considerados por Lichtman. Si siete de ellos resultan verdaderos para el candidato-presidente y su partido, entonces obtiene la reelección.

1. Elecciones de medio término: En los comicios legislativos del 2018, el Partido Republicano perdió el control de la Cámara de Representantes.

2. El presidente no compite con otros candidatos de su propio partido: Ningún republicano ha desafiado seriamente a Trump para la nominación del Partido Republicano.

3. El presidente actual busca la reelección: Trump busca quedarse cuatro años más en la Casa Blanca.

4. Tercer partido: No hay nigún candidato suficientemente fuerte como para opacar al Partido Republicano o Demócrata en esta elección.

5. Estable situación económica: La pandemia del coronavirus ha afectado seriamente la economía estadounidense, que ha caído en recesión.

6. Economía a largo plazo: El crecimiento económico real anual per cápita durante la actual administracíon es igual o superior al crecimiento medio durante los dos períodos anteriores. En el caso del gobierno de Trump, en el último trimestre, el PBI del país se contrajo en 32%.

7. Cambio en la política: El recorte de impuestos, pero básicamente las órdenes ejecutivas de Trump han cambiado fundamentalmente las políticas de la era Obama.

8. Gobierno sin escándalos: A inicios de año, Trump fue sometido a juicio político en el Congreso. El Senado lo salvó, pero el ‘impeachment’ ha significado una mancha en su gobierno. Los escándalos han sido casi la norma en esta administración.

9. Fallas en la política exterior o en el aspecto militar: La actual administración no ha sufrido derrotas significativas en el extranjero.

10. Éxito militar o en política exterior: Si bien Trump no ha tenido fallas garrafales en este aspecto, tampoco ha alcazado mayores logros.

11. Protestas sociales: Las recientes manifestaciones en contra del racismo y la brutalidad policial han empañado el gobierno de Trump.

12. Presidente carismático: Para Lichtman, Trump es un ‘showman’, pero solo atrae a una parte del electorado estadounidense. Él suele dirigirse siempre hacia su base electoral.

13. Rival carismático: El demócrata Joe Biden es una persona empática, pero no es un líder motivacional o carismático.

En base a este análisis, Biden obtiene siete puntos sobre seis de Trump, con lo cual, para el historiador que siempre acertó en sus predicciones, el millonario neoyorquino no logrará la reelección. Habrá que esperar hasta noviembre para saber si está en lo cierto.





VIDEO RECOMENDADO

Jirón Washington 03-08-2020