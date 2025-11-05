Fotografía de archivo de un militar observando un caza F-35 Lightning II en su primera aproximación en la base aérea de Eglin, Florida, Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/Fuerza Aérea Estados Unidos
Fotografía de archivo de un militar observando un caza F-35 Lightning II en su primera aproximación en la base aérea de Eglin, Florida, Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/Fuerza Aérea Estados Unidos
EE.UU. quiere instalar oficinas de Seguridad Nacional en Ecuador
está interesado en montar oficinas de su departamento de Seguridad Nacional en “estratégicas” instalaciones de , informó el miércoles el gobierno del país sudamericano.

Los ecuatorianos deberán primero aprobar, en un referendo convocado para el 16 de noviembre, si permiten la instalación de bases extranjeras en su territorio, lo que está prohibido en la Constitución desde 2008.

La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitará Ecuador este miércoles y jueves para dialogar con el presidente Daniel Noboa, con quien se reunió en julio en Quito. Ambos recorrerán los balnearios de Manta y Salinas, ubicados al suroeste y donde hay bases militares ecuatorianas.

Noem conocerá “instalaciones estratégicas” para “potenciales bases” del departamento de Seguridad Nacional, dijo la portavoz presidencial Carolina Jaramillo en rueda de prensa en Quito.

Ese departamento del gobierno estadounidense protege al país de posibles amenazas, y sus funciones abarcan la prevención del terrorismo, el control fronterizo, la gestión migratoria, entre otras.

En esas bases operarán “agencias de seguridad y defensa” de Estados Unidos y fuerzas policiales y militares de Ecuador a cargo de la lucha contra el crimen organizado, añadió la vocera.

El presidente , aliado del gobierno de en la región, anunció el viernes que ambos países descartaron la idea de instalar una base militar estadounidense en Galápagos como parte de una ofensiva contra el narcotráfico en el Pacífico.

Manta acogió durante una década aviones estadounidenses para vuelos antidrogas hasta 2009, mientras que Salinas fue junto a Baltra parte de la estrategia militar de Washington en la . En ambos balnearios hay instalaciones de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Noboa también dijo que Ecuador ha dialogado con Brasil para crear una Policía amazónica para combatir el crimen organizado en esa región.

El referendo sobre las bases extranjeras en Ecuador se dará en medio de la con mortíferos ataques contra presuntas lanchas narco, una estrategia apoyada por Noboa.

En Ecuador operan una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Debido a la guerra por el poder entre las mafias, Ecuador es una de las naciones más violentas de Latinoamérica. En los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.

La principal organización indígena de Ecuador anunció el miércoles 22 de octubre el fin de los cortes de rutas que mantenía desde hace un mes como protesta contra el gobierno después de que el presidente, Daniel Noboa, dijera que planea endurecer la represión. (AFP)

