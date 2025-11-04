Militantes de Hamás custodian una zona donde, con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), buscan los cuerpos de los rehenes en la ciudad de Gaza, el 3 de noviembre de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Militantes de Hamás custodian una zona donde, con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), buscan los cuerpos de los rehenes en la ciudad de Gaza, el 3 de noviembre de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
/ OMAR AL-QATTAA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Estados Unidos quiere que la ONU apruebe una fuerza internacional para Gaza
Resumen de la noticia por IA
Estados Unidos quiere que la ONU apruebe una fuerza internacional para Gaza

Estados Unidos quiere que la ONU apruebe una fuerza internacional para Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

ha mandado a varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en por un período de al menos dos años, según una copia del borrador filtrada a varios medios de comunicación, entre ellos el digital Axios y el israelí Ynet.

El documento, etiquetado como “sensible, pero no clasificado”, otorgaría a Estados Unidos y a otros países un amplio mandato para gobernar Gaza y garantizar su seguridad hasta finales de 2027, con la posibilidad de extensiones posteriores.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Según Axios, el borrador será la base para las negociaciones en los próximos días entre los miembros del Consejo de Seguridad con el objetivo de votar su aprobación en las próximas semanas y de desplegar las primeras tropas en Gaza para enero.

PUEDES VER: Hamás pide herramientas y personal para recuperar todos los cuerpos de rehenes a la vez

La llamada Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) funcionaría como una fuerza encargada de hacer cumplir la ley, no como una fuerza de mantenimiento de la paz, implicaría a tropas de distintos aliados y se establecería en coordinación con la Junta de Paz de Gaza que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que va a presidir.

El borrador estipula que la ISF tendría la labor de asegurar las , proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina, con la cual colaboraría en el cumplimiento de su misión.

Esa fuerza también tendría el encargo de velar por el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluida la destrucción y prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales.

Esto incluye al grupo islamista palestino Hamás, según Axios, en caso de que no entregue sus armas de forma voluntaria.

El digital estadounidense había adelantado, ya que Egipto, Indonesia, Turquía y Azerbaiyán han mostrado su disposición a aportar tropas.

Se espera que la ISF garantice la seguridad en Gaza en un periodo de transición durante el cual Israel se retirará gradualmente de otras zonas de Gaza y en el que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) emprenderá reformas que le permitan asumir el control del enclave a largo plazo.

Miembros de las fuerzas de seguridad interna leales al grupo terrorista Hamás controlan un puesto de control en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 12 de octubre de 2025. (Eyad BABA / AFP)
Miembros de las fuerzas de seguridad interna leales al grupo terrorista Hamás controlan un puesto de control en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 12 de octubre de 2025. (Eyad BABA / AFP)
/ EYAD BABA

El borrador apunta que esa fuerza se desplegaría en Gaza bajo un comando unificado “aceptable” para la Junta de Paz y tendría la potestad de “emplear todas las medidas necesarias para cumplir su mandato de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario”.

El proyecto de resolución también solicita conferir a dicha Junta de Paz la “administración de gobernanza transitoria” para establecer las prioridades y recaudar fondos para la , hasta que la ANP “haya completado satisfactoriamente su programa de reformas” y cuente con la aprobación de la Junta.

Este mismo lunes, en un encuentro en Estambul que reunió a los ministros de Exteriores de Turquía, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia, el canciller turco, Hakan Fidan, insistió en que la seguridad en Gaza debe estar en manos de los propios palestinos.

El proceso de alcanzar una resolución de Naciones Unidas al respecto, según reconoció, es “delicado” y se debe llevar a cabo con prudencia, ya que primero debería consensuarse un borrador y se debe conseguir que ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad -China, EE.UU., Francia, Reino Unido y Rusia- lo vete.

Desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre entre Hamás e Israel, al menos 238 palestinos han muerto en la Franja de Gaza, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí. Además, otras 600 personas han resultado heridas en ataques israelíes.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC