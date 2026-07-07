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Resumen

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Un edificio de 38 pisos en construcción en Midtown Manhattan corre riesgo de derrumbe después de que trabajadores descubrieran que las vigas comenzaban a ceder en Nueva York, Estados Unidos, 7 de julio de 2026. (EFE/EPA/Olga Fedorova)
Un edificio de 38 pisos en construcción en Midtown Manhattan corre riesgo de derrumbe después de que trabajadores descubrieran que las vigas comenzaban a ceder en Nueva York, Estados Unidos, 7 de julio de 2026. (EFE/EPA/Olga Fedorova)
/ Olga Fedorova
Por Agencia EFE

El rascacielos en obras que fue evacuado este martes en Manhattan (Nueva York) al detectar los servicios de emergencia “dos columnas estructurales combadas” ha seguido “moviéndose” mientras más de un centenar de efectivos trabajan para estabilizarlo.

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